El nuevo performance de Leopoldo López

La imagen del prófugo de la justicia venezolana está en pleno proceso de reingeniería desde hace ya varios meses. El pasado 28 de marzo estuvo en el Senado estadounidense "resaltando la necesidad de promover acciones más firmes contra las autocracias, profundizar las "sanciones" y denunciar el estancamiento de la negociación en México, para una salida a la crisis en Venezuela, por responsabilidad exclusiva del régimen".

Se trató de una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en la que estuvo acompañado de la opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya y del presidente de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy o NED), Damon Wilson. Allí expuso, con discursos ya conocidos, los retos del sector del antichavismo que representa López. Como es sabido, este sector busca un cambio de régimen en Venezuela en el que las fórmulas democráticas prescritas en la legislación nacional son lo menos importante.

Estamos en el Senado de EEUU resaltando la necesidad de promover acciones más firmes contra las autocracias, profundizar las sanciones y denunciar el estancamiento de la negociación en México, para una salida a la crisis en Venezuela, por responsabilidad exclusiva del régimen. pic.twitter.com/8lJ7rwhKTl — Leopoldo López (@leopoldolopez) March 28, 2023

El pasado 22 de marzo el opositor, quien vive en Madrid pero opera desde Washington, participó en representación de los participantes del Congreso Mundial por la Libertad (World Liberty Congress o WLC) en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizado en Ginebra (Suiza), "exigiendo justicia y denunciando en nombre de todos los venezolanos las atrocidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro". En dicha intervención se apoyó en otro informe de la llamada "Misión de Verificación de Hechos" que reportó las supuestas violaciones que tienen lugar en Venezuela, sin pisar suelo venezolano y con un enfoque metodológico cuestionable.

El WLC se realizó en Lituania durante enero pasado, su tema fue "Construyendo una alianza por la libertad: Cómo enfrentar las autocracias hoy" y apunta a derivar en una una red de ONG enfocadas en los cambios de régimen de 40 países, todos del Sur Global.

De "político" a "activista"

Todo indica que, en tiempos cuando el plan de cambio de régimen instrumentado por Estados Unidos se ha orientado hacia aumentar el financiamiento a organizaciones no gubernamentales, López ha imprimido esfuerzos en su metamorfosis vigente intentando deslastrarse del papel público como actor partidista, representante de la derecha golpista venezolana, para mostrarse ante la opinión internacional como "activista de derechos humanos". Para ello ha reactivado relaciones orgánicas con el entramado de ONG internacionales que hacen vida en torno a la ONU.

Allí, sin rubor, ha pedido más "sanciones" contra la población venezolana y ha llamado a un cambio de régimen, lo cual no es nuevo. Su performance tampoco es novedoso: En 2016 obtuvo el Geneva Summit Courage Award, otorgado por la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, instancia organizada anualmente en torno al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para brindar "a los héroes de los derechos humanos, activistas y expresos políticos una plataforma única para testificar sobre sus luchas personales por la democracia y la libertad, mientras construye una comunidad internacional para enfrentar las dictaduras".

La Cumbre de Ginebra es patrocinada por ONG abiertamente afiliadas a los programas injerencistas de la política estadounidense, entre otras están:

Fundación CADAL (Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina). Con sede en Argentina. Recibió de la NED un financiamiento de 107 mil dólares en 2017 y 100 mil dólares en 2021 destinados al proyecto "Un Enfoque Regional para Promover Valores Democráticos en Cuba". También es financiada por la Red Atlas Network y el Bureau por la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) que funciona dentro del Departamento de Estado.

Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress o WUC). Red de cambio de régimen de movimientos de derecha respaldada por Estados Unidos que busca la "caída de China" mediante narrativas falsas respecto a la región de los Uigur. A dicha red se afilia el Proyecto de Derechos Humanos Uigures (UHRP, por sus siglas en inglés), financiado por Estados Unidos a través de la NED.

Cultura Democrática. Radicada o inscrita en Argentina, se le relaciona con la NED. Tras la fachada de promover la investigación, la capacitación y el apoyo de iniciativas ciudadanas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura política humanista, ha financiado al autodenominado Movimiento San Isidro (MSI) que intentó instrumentar una revolución de colores en Cuba durante 2020 y 2021. Existen evidencias que revelan los nexos que posee con la Fundación Nacional para la Democracia (NED).

Articulando golpes suaves

Leopoldo López habló en Washington sobre las alianzas y redes de autocracia que se están conectando y, aunque insistió en pedir más "sanciones" "en nombre del pueblo de Venezuela", recomendó a Estados Unidos buscar "una forma moderna de abordar estos problemas". Agregó:

"Necesitamos que se promueva un internet libre y abierto en todo el mundo para permitir que el conocimiento contrarreste la desinformación, debemos tratar a los autócratas como actores ilegítimos porque su poder no proviene del consentimiento de los gobernados sino de la fuerza arbitraria. Debemos reenfocarnos hacia el apoyo a los movimientos libertarios y el cambio político".

Su nuevo personaje es "globalizado" y, para darle peso, aborda temas en boga como la confrontación del eje atlantista contra Rusia y China. De allí que el año pasado se reuniera en España con el diputado ucraniano Maryan Zablotskii para avanzar en "la colaboración entre ambas naciones con el objetivo común de enfrentar a Rusia".

Zablotskii fue director de un socio de Atlas Network: La Fundación de Libertades Económicas de Ucrania. Atlas Network es conocida por alterar el poder político en varios países y por ser una extensión tácita de la política exterior estadounidense. Sus think-tanks están vinculados con ultraconservadores millonarios como los hermanos Koch y también son financiados por el Departamento de Estado y la NED.

El WLC está confomado por ONG altamente financiadas como Freedom House, Human Rights Foundation (HRF) y UN Watch. Esta última participó en el cabildeo de la candidatura de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos en 2012 cuando Libia y Siria eran objetivo de guerra para la OTAN.

Junto con otros "activistas" opositores de Irán, Rusia y China (Hong Kong), López fundó el WLC debido a que "muchos otros han organizado protestas masivas y no violentas (sic) a favor de la democracia" y han fracasado porque las llamadas "autocracias" están trabajando juntas.

La motivación que puede leerse en su sitio web es articular y financiar más revoluciones de color bajo el eufemismo de "no violentas". La reunión realizada en Lituania se autoproclamó "no ideológica" y ofreció "una oportunidad única de participar en grupos de trabajo destinados a comprender mejor y desmantelar los regímenes autocráticos que reprimen los movimientos no violentos que luchan por la libertad".

Contradicciones del "Leopoldo globalizado"

En medio del nuevo performance del coordinador nacional del partido Voluntad Popular, no se puede obviar un dato: La misión del WLC es "unir y apoyar los movimientos de lucha por la libertad y disidentes", sin embargo se realizó en un país cuyo gobierno exhortó a su población a dejar de disfrutar de la cultura rusa mientras dure el conflicto en Ucrania, así señalado por su ministro de Cultura, Simonas Kairys, días antes del evento.

Otro dato: El gobierno lituano, que ha firmado el contrato más grande en la historia de sus fuerzas armadas para la compra de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS) HIMARS de Estados Unidos por 495 millones de dólares, ha sido acusado por Amnistía Internacional de perpetrar sistemáticamente crímenes de toda índole contra los inmigrantes provenientes de Bielorrusia.

El pretexto esgrimido para justificar los abusos de los cuerpos de seguridad lituanos es un "ataque híbrido" desde Minsk al permitir el paso de migrantes provenientes de Camerún, Congo, Irak, Nigeria, Siria y Sri Lanka. Estos son retenidos durante meses en "sórdidos centros similares a prisiones" en Lituania, se les niega el acceso a procedimientos de asilo justos y se les somete a otras violaciones graves de derechos humanos con la esperanza de que regresarán "voluntariamente" a los países de los que huyeron.

Ninguna ONG presente en el WLC abogó por los derechos humanos de los migrantes y refugiados abusados en el país anfitrión. El comunicado final firmado por López tampoco los nombró.

Lo "globalizado" del nuevo Leopoldo choca con la posición hegemónica y unipolar del bando que lo apoya. Varios funcionarios del fallecido "interinato" de VP, como Luisa Palacios, Miguel Pizarro y José Ignacio Hernández, forman parte del Grupo de Trabajo de Venezuela del Centro Adrienne Arsht para América Latina, afiliado al Atlantic Council (AC), entidad que es parte de la Asociación del Tratado Atlántico, filial de la OTAN.

Se trata de una organización paraguas que actúa como facilitadora de redes en el eje euroatlántico y cuya junta incluye a Henry Kissinger, los exjefes de la CIA Michael Hayden y Mike Morell, y el jefe de Seguridad Nacional de la era Bush, Michael Chertoff.

#DatoMV: Atlantic Council, think-tank financiado por ExxonMobil, también recomendó a Donald Trump bloquear financieramente a Pdvsa. pic.twitter.com/rR9EmbXWXD — MV (@Mision_Verdad) August 25, 2017

El AC, junto a la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), el Wilson Center y otras organizaciones conformaron una plataforma internacional promotora de la operación de lawfare Lava Jato.

Un caballo de Troya

La siguiente declaración extraordinaria está tomada de un artículo del Wilson Center —y desincorporado de su sitio web— titulado: "El papel de las ONG en la construcción de la sociedad civil":

"En algunos países las ONG locales también han recibido fondos para montar campañas de 'poder popular'. Al igual que en las recientes 'revoluciones de color', estas campañas tienen como objetivo abrir los regímenes políticos a los partidos de oposición y derrocar a los líderes que se aferraban al poder a través de métodos irregulares. Visto de manera más amplia, todos estos programas que apoyan las actividades de las ONG y el desarrollo de capacidades se consideran formas de fomentar el surgimiento progresivo de una sociedad civil amplia, una que complemente al Estado para satisfacer las necesidades públicas y haga que los gobiernos respondan mejor a sus poblaciones" (pág. 3).

Las declaraciones de López, quien fue becado por el Wilson Center, pontifican una lucha por la democracia y los derechos humanos mientras solicita medidas coercitivas que profundizan lo contrario, tanto dentro como fuera de Venezuela. El plan de López parece incluir el uso de los recursos congelados por Washington, así lo hace entender una nota de Bloomberg, medio al cual declaró que la oposición no ha recibido una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) para acceder a los fondos del Estado venezolano. La excusa que expone para aspirar a los fondos son, al menos, 145 juicios por valor de 26 mil millones de dólares en el extranjero.

Que Leopoldo López haya acudido al Consejo de DD.HH. de la ONU para hablar en representación no de los venezolanos sino de una ONG pone sobre la mesa la importancia de regular el funcionamiento de estas organizaciones que pueden fungir como caballos de Troya en el país. pic.twitter.com/lgh6TZ8WXH — MV (@Mision_Verdad) March 27, 2023

López intenta recuperar la confianza del establishment de Washington para la obtención de fondos que afiancen su liderazgo entre un sector opositor y, además, con ello mantendría un canal privilegiado entre su figura y Estados Unidos. Tarea en la que se prefigura la cercanía de las elecciones primarias concertadas por la Plataforma Unitaria, donde VP ya no es una voz protagonista.