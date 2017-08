Ataque armado al Fuerte Paramacay: análisis y contexto

Según el comunicado de la FANB, este ataque paramilitar fue ejecutado "por un grupo de delincuentes civiles portando prendas militares y un primer Teniente en situación de deserción". Fueron detenidos ocho de los atacantes. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información:

Quien lideró la ofensiva paramilitar fue el ex oficial de la GNB Juan Carlos Caguaripano, quien en 2014 se pronunció públicamente a favor del plan insurreccional llamado "La Salida" (desde CNN) y además estuvo presuntamente involucrado en una conspiración golpista contra el presidente Nicolás Maduro, por lo que fue solicitado por la justicia venezolana.

Este ataque tuvo por nombre "Operación David", donde se usaron armas de fuego y explosivos suministrados por el prófugo Caguaripano, según información del periodista opositor Javier Mayorca.

Por su parte, la FANB confirmó que hubo un robo en su arsenal de armas en el Fuerte Paramacay durante los hechos. Otro periodista opositor, Román Camacho, especificó el armamento pesado robado por los mercenarios.

Asimismo se sabe que hubo dos muertos por parte de los mercenarios, luego de que el herido retenido, mencionado por Villegas Poljak, muriera en el hospital.

En horas de la mañana salió un video donde se expresa Caguaripano junto a gente uniformada y fuertemente armada, en el que califica al ataque paramilitar de "acción cívica militar", y que con ello, "a partir de hoy vive la libertad y muere la tiranía".

La operación paramilitar fue neutralizada con éxito en pocas horas. Así lo confirmó el Comandante del Ejército Jesús Suárez Chourio, jefe de la REDI Central, desde el mismísimo Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo.

Esta operación con ribetes de falsa bandera (pues intenta simular un "alzamiento militar"), no sólo ha servido para que la mediática transnacional imponga una narrativa con coordenadas simbólicas similares a la de "los rebeldes sirios o libios" (fachadas mercenarias de Al Qaeda y el Estado Islámico que han destruido a estas dos naciones), al mismo tiempo legitima y aumenta el alcance del hecho colocándolo como una respuesta, casi espontánea y sobre todo "razonable", a la Asamblea Nacional Constituyente.

Por ende la mediática internacional ha insistido en blanquear la información alegando que hubo una "rebelión militar", otorgándole respaldo y promoción.

Reuters, agencia británica de noticias, lo informa así:

Igualmente lo replica El País de España, calificando la acción de "alzamiento militar". Otros medios se han plegado a estas versiones, que sabemos son falsas debido al involucramiento de civiles mercenarios disfrazados con prendas militares.

Sin embargo, la reacción más importante hasta los momentos provino del senador estadounidense Marco Rubio, quien defendió el ataque a la base militar e incluso respondió al ahora constituyentista Diosdado Cabello luego de que éste lo acusara de apoyar a los terroristas venezolanos.

Eyewitness says #Venezuela natl guard repressing civilians who came out with hands up singing natl anthem to support rebel military unit. https://t.co/It0GRdZf3A

— Marco Rubio (@marcorubio) 6 de agosto de 2017